Giuliana Sgrena in Capitanata: la giornalista e scrittrice presenta il suo ultimo libro a San Severo e Cerignola

Continua il percorso dell’Arci Comitato Provinciale di Foggia per coinvolgere donne, giovani e cittadinanza attiva in iniziative utili a confrontarsi, discutere, riflettere.



Il 19 Settembre prossimo, alle ore 16,30 presso il teatro Comunale “G. Verdi di San Severo”, Giuliana Sgrena, giornalista e scrittrice, storica inviata de Il Manifesto, che ha realizzato numerosi reportage dai teatri di guerra del Medio Oriente e dell’Africa, incontrerà le associazioni del III Settore, in un evento dove si parlerà e approfondirà la questione degli interventi efficaci per prevenire la violenza sulle donne. Alle ore 19 presso il foyer dello stesso teatro, verrà presentato il nuovo libro di Giuliana intitolato “Manifesto per la vita – Donne, generi, migranti e altre notizie manipolate”, presentazione che rientra nell'ambito dell'iniziativa “Libri in festa tour – Festival nazionale del libro e della letteratura III Edizione”. L’autrice, nel corso di questi due eventi aperti al pubblico, dialogherà con la giornalista Daniela Eronia.

Il 20 Settembre invece, nell'ambito della X Edizione della Fiera del Libro a Cerignola, alle ore 18,30, Giuliana Sgrena presenterà presso Palazzo Fornari (in Cerignola) il suo ultimo libro “Manifesto per la vita – Donne, generi, migranti e altre notizie manipolate” in cui l’autrice evidenzia come le false notizie siano capaci anche di far scoppiare una guerra, così come successo ad esempio in Irak. Conduce il giornalista Luca Pernice.