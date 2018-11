Gita slow food a Foggia: visite guidate, degustazioni e un succulento pranzo in osteria

La gita Slow Food a Foggia. Escursioni fuori porta in programma domenica 4 novembre. Si parte alle ore 11.15 presso il birrificio artigianale ‘Rebeers’ per una visita con degustazione. Poi, pranzo all’osteria ‘Terra Arsa’. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico e alle ore 16.45 visita degli Ipogei urbani di Foggia.

Birrificio Rebeers

E’ un progetto del mastro birraio Michele Solimando, che guarda al mondo della birra artigianale con l’autentica passione dell’artigianato, per le cose fatte bene. Alla perizia artigiana nella selezione delle materie prime si affiancano le opportune conoscenze scientifiche per la elaborazione delle ricette e il controllo analitico del processo produttivo. Una filiera agricola interna consente di produrre la maggior parte delle materie prime, come il luppolo, oltre che usare quelle delle aziende agricole di Puglia, per poi selezionarne alcune altre tra le migliori del mercato. Tutte le birre sono prodotte con vero metodo artigianale: non filtrate, non pastorizzate, prive di additivi, naturali al 100%, vive. Alla prima fermentazione in tank segue una rifermentazione in bottiglia e in fusto, a temperatura controllata, per affinarne il gusto e l’aroma e per conferire una lunga shelf life del tutto naturale. Ai migliori ingredienti selezionati è il tempo lento, quello dell’artigianato, quello utile per raggiungere i migliori standard di affinamento e maturazione per offrire un’autentica esperienza sensoriale. Le birre bianca e bionde sono d’ispirazione belga e trappista, l’ambrata è ispirata alla renaissance birraia americana, la scura alle cascadian dark ale americane e, dulcis in fundo, la bianca ispirata al nostro Gargano.

Osteria Terra arsa

Accogliente osteria, gestita da Lele Murani, chef di soli trent’anni con una notevole esperienza alle spalle che sa come valorizzare con equilibrio i migliori ingredienti che i territori del Gargano, dei Monti Dauni e del Tavoliere delle Puglie offrono per realizzare i suoi gustosissimi piatti. Buona cantina, prevalentemente regionale. Il menù della Gita – antipasto: polpo alla brace su mousse di ceci; primo piatto: cavatelli, pesto di bietola e alici soffritte, secondo piatto; baccalà in crosta di mandorle ai profumi dell’orto; frutta di stagione; dessert: spuma chantilly e granita di melograno.

Ipogei urbani di Foggia

Il sottosuolo del centro storico della città di Foggia nasconde un gran numero di ambienti sotterranei che si aprono soprattutto nella zona del centro storico e dei quartieri settecenteschi. Si tratta di ipogei e cantine che lasciano pensare a una città che ha molto da raccontare sul suo passato. La storia degli ipogei, cavità che si sovrappongono mescolando epoche e funzioni, si intreccia infatti con quella dell’antico palatium di Federico II. Secondo gli studi effettuati, molto probabilmente il Palazzo Reale si estendeva proprio in quella zona, sotto Piazza Purgatorio, come dimostrerebbero la presenza di pozzi per la raccolta del grano e le tecniche costruttive delle mura, datate al periodo medievale. L’ipogeo più importante e studiato è quello di via San Domenico, poco distante dalla Chiesa del Purgatorio, reso attualmente visitabile grazie al lavoro di studio e valorizzazione dell’associazione Ipogei di Foggia guidata dal sig. Gino Colapietro.

Il costo dell’escursione a Foggia con visita del birrificio, pranzo in osteria e visita del Museo e della Pinacoteca per gli adulti è di 40 euro, per i bambini da 3 fino a 12 anni è di 12 euro; da 0 a 2 anni gratis. Prenotare è necessario pagare la quota di partecipazione entro venerdì 2 novembre alle ore 19 al Fiduciario della Slow Food Gargano, Pio Di Giorgio. Cellulare 393.2904391