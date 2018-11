Gita Natal-culturale a Matera, il programma di Stornara Life Aps

Si terrà domenica 09 dicembre 2018 la gita socioculturale a Matera, Capitale della Cultura Europea 2019 e Patrimonio Mondiale dell'Unesco. La prima gita fuoriporta organizzata da "Stornara Life APS", associazione di promozione sociale neocostituita dai membri del gruppo facebook "Stornara Life" dopo il successo dell'evento artistico "Stramurales" dell'agosto scorso.



Un evento fortemente voluto dal neopresidente Lino Lombardi che, con l’aiuto dei suoi piu’ stretti collaboratori, darà l’opportunità di conoscere nuove “forme” di cultura e arte presso la famosa Città dei Sassi che richiama visitatori da tutto il mondo in qualsiasi periodo dell’anno, soprattutto nel periodo natalizio!



Il programma è il seguente:

05:45 - Ritrovo dei partecipanti a Stornara(Fg) in via Campo Sportivo, davanti alla Scuola Primaria, per partenza pullman

09:00 - Arrivo a Matera

09:15 - Tour con guida turistica presso: Sassi, Duomo, Bottega artistica e Spiegazione dei 4 oggetti della cultura materana

11:15 - Piccolo aperitivo con degustazione di alcuni prodotti tipici locali + REGALO DI NATALE per ogni partecipante

13:00 - Pranzo in ristorante

15:00 - Giro libero tra i vicoli centrali per la visita di botteghe, mercatini di natale e tante altre attività locali previste

18:00 - Ritrovo dei partecipanti per rientro

21:30 - Arrivo a Stornara



L’evento è aperto a tutti al costo di 37 euro a persona.



Per info e prenotazioni basta contattare i numeri 3496031945 - 3357771230 - 3299326323 o scrivere su info@stornaralife.it o visitare la pagina dell'evento: https://www.facebook.com/events/353513961883678/ .