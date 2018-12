Il teatro Verdi riparte da Giovanni Allevi: il suo ‘Equilibrium – Christmas’ tour fa tappa a San Severo

Primo appuntamento con il nuovo anno per la Stagione Teatrale 2018 – 2019 organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Giovedì 3 gennaio 2019 (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) il Teatro Giuseppe Verdi avrà un’ospite d’eccezione con Giovanni Allevi con il suo Equilibrium – Christmas Tour in compagnia dell’Orchestra Sinfonica Italiana. Lo spettacolo è fuori abbonamento.

Prime esecuzioni, sorprendenti ospiti e brani natalizi: il regalo di Giovanni Allevi ai fan. Il compositore italiano più amato nel mondo è pronto a calcare prestigiosi palchi della penisola, per festeggiare l'incanto del Natale con l'Orchestra Sinfonica Italiana. Il concerto, oltre alla presenza di talentuosi ospiti, ed al regalo di inaspettate e sorprendenti prime esecuzioni, prevede anche una originale rilettura, per pianoforte e orchestra, delle più amate melodie natalizie di sempre. Un Equilibrium Christmas Tour inedito, che saprà scaldare il cuore di grandi e piccini. Giovanni Allevi, enfant terrible della Musica Classica Contemporanea, per le nuove generazioni è un autentico guru del rinnovamento della musica colta. L’Orchestra Sinfonica Italiana nasce dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori professori d’orchestra italiani provenienti da importanti teatri nazionali.