'Il tram di Natale' di Calaciura alla Cremeria Letteraria

Venerdì 22 febbraio alle 20,30 ospite di Cremeria Letteraria sarà Giosuè Calaciura, il quale presenterà “Il tram di Natale” (Sellerio), uno dei cinque libri candidati al Premio dei Presidi che saranno votati i prossimi 1 e 2 marzo in ogni città ove ha sede un Presidio del Libro, Lucera compresa.

Un viaggio in tram la notte di Natale sospeso tra i crampi della fame e il desiderio di Dio. Con un finale sorprendente e inatteso. Giosuè Calaciura riesce come pochi a parlare di bambini e di diseredati, una sensibilità straordinaria che si traduce in lingua realistica e insieme lirica dando vita a una favola sospesa tra incanto e prodigio.

Giosuè Calaciura è nato a Palermo nel 1960. Giornalista, collabora con Rai Radio3, scrive per quotidiani e riviste. I suoi racconti sono apparsi in diverse raccolte, tra queste Disertori (Einaudi, 2001), curata da Giovanna De Angelis, e Luna nuova. Nuovi scrittori dal Sud (Argo, 1997), a cura di Goffredo Fofi. Tradotto all’estero, ha pubblicato i romanzi: Malacarne (1998), Sgobbo, Premio Selezione Campiello (2002), La figlia perduta. La favola dello slum (2005), Urbi et Orbi(2006) La penitenza (2016), e il saggio Pantelleria, l’ultima isola (2016). Con questa casa editrice Bambini e altri animali (2013), Borgo Vecchio (2017) e Il tram di Natale (2018).

Conversa con l’autore: Maria Grazia De Luca. Letture a cura di Alfredo Padalino.

Info e prenotazioni:3273509326 - 3470850970