‘Quando essere italiani era una colpa’: a Foggia si commemorano i martiri delle foibe

Lunedi 11 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, in cui si commemorano le vittime delle persecuzioni etniche perpetrate in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia nel secondo dopo guerra, l'Amministrazione comunale - Assessorato alla pubblica istruzione, in collaborazione con la Compagnia "Luce in Scena" di Foggia, organizza l'evento intitolato "Quando essere Italiani era una colpa".

La manifestazione, presentata da Loris Castriota Skanderbegh sarà articolata con performance attoriali a cura della compagnia "Luce in Scena" (attori: Giuseppe Marzio, Simona Ianigro, Davide Ventola, Alessandro Renella, Giorgia Pacca, Rosangela Onorato) diretta da Emanuele Pacca e Giuseppe Infante, il coro "Lanza-Perugini" diretto dal Maestro Giulia Panettieri e interventi storici affidati all'Onorevole Paolo Agostinacchio, già Parlamentare e Sindaco di Foggia.

L'appuntamento è per le 10 presso "La sala del Tribunale" di Palazzo Dogana, l'evento sarà dedicato in particolare alle scuole secondarie superiori della città.