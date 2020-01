Giorno della memoria: al 'Bonghi' un incontro per non dimenticare

La Dirigente Scolastica dell’IPSSAR/IPIA c/o Convitto Nazionale “R. Bonghi” di Lucera prof.ssa Mirella Coli invita la cittadinanza lunedì 27 gennaio 2020, Giorno della Memoria, presso l’Aula Magna “Mariani” in Viale Dante alla visione del docufilm “Le stelle che vegliano sulla Shoah” e all’incontro con Angelo Moscati, figlio del regista prematuramente scomparso lo scorso autunno e testimone di terza generazione. L’opera postuma di Israel Cesare Moscati è un lavoro da lui fortemente voluto e realizzato con gli studenti delle quinte IPSSAR/IPIA dell’anno scolastico 2018/2019 appena rientrati dal viaggio della Memoria ad Auschwitz-Birkenau. L’evento rientra nel Progetto “Il sonno della ragione”, che ha come obiettivo la crescita civile e morale degli alunni coinvolti, sollecitati a fare una critica costruttiva del presente che trovi legittimazione nella Memoria del passato.

La lotta o ogni forma di razzismo, di discriminazione, di esclusione e di odio è l’obiettivo principale anche dei precedenti progetti sulla Shoah, ideati e realizzati dalle docenti di Lettere delle classi quinte.