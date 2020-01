"Tutti in palla" a Foggia: tornano le giornate dello Sport-Cultura e Salute mentale

È normale che siano delle giornate speciali. La migliore relazione non è quella che unisce persone perfette, ma tutte quelle speciali, dove ognuno impara a convivere con i difetti degli altri, e ammira le sue qualità. Lo sport come mezzo di integrazione sociale, divertimento e amicizia. Un importante evento di sensibilizzazione contro la discriminazione, attraverso il quale coinvolgere la società civile e avvicinarla ai bisogni quotidiani delle persone con disagio mentale.

Con questi nobili intenti, l’Anpis Puglia, in collaborazione con l’Associazione Tutti in Palla Foggia, Il Comune di Foggia, il Foggia Calcio 1920 ed altri partner, persegue sempre le medesime finalità; e, cioè, attraverso lo strumento dello Sport, di sensibilizzare l’intera collettività sul tema della Salute Mentale e sulla promozione di processi di integrazione sociale di persone affette da disagio mentale, realizzando nella città di Foggia, l’evento: “Le Giornate dello Sport-Cultura e Salute Mentale – 5° edizione Tutti in Palla, con delle iniziative sociali, culturali e sportive nelle seguenti giornate:

30 gennaio 2020 , presso la Sala Consiliare del Comune di Foggia dalle ore 10 alle ore 12.30, alla presenza del signor Sindaco Franco Landella, che accoglierà con un benvenuto le persone affette da disagio mentale, le quali saranno accompagnate dai familiari, operatori e/o volontari delle associazioni e servizi della Salute Mentale, provenienti dai centri della Regione Puglia.

Nel corso della cerimonia, seguiranno interventi dei rappresentanti del mondo delle Istituzioni invitate: (Regione Puglia, Assessorato Regionale allo Sport, La Provincia di Foggia, Università Foggia, ASL Foggia, Confindustria Capitanata, Ance Foggia, Gruppo Telesforo Universo Salute, Gruppo Salatto, Coni Puglia, ODCEC Foggia, TRSM Ordine Professioni Sanitarie, Ordine degli Psicologi Puglia, CSI Foggia) e del no-profit. Seguiranno testimonianze delle buone pratiche, nel prendersi cura delle persone con disturbi mentali, con i referenti delle associazioni dei familiari e Responsabili dei Servizi della Salute Mentale.

02 Febbraio 2020 in occasione della gara Foggia calcio 1920 –Cerignola Calcio 1912 , i gruppi Anpis Puglia (composti da ragazzi/e con disagio mentale, accompagnati dai familiari e operatori), oltre ad assistere alla gara, entreranno nel terreno di gioco dello Stadio Pino Zaccheria , durante l’intervallo della partita, dove si porteranno al centro di esso, per ricevere i Saluti dal Presidente, il dottor Roberto Felleca, del Foggia Calcio1920, del Presidente della FIGC, dottor Vito Tisci e del Presidente del Coni Puglia, il dottor Angelo Giliberto. Inoltre, gli stessi tifosi, accompagneranno la presenza dei nostri ragazzi/e con cori, canti e striscioni, dedicati al tema dell’evento.

Nell’ occasione, i gruppi ANPISPUGLIA, utilizzeranno degli striscioni con le seguenti frasi:

1)ANPISPUGLIA “Lo Sport come integrazione sociale, divertimento e amicizia. Un Importante evento di sensibilizzazione e di lotta alla discriminazione, attraverso il quale coinvolgere la società civile ed avvicinarla alla vita e ai bisogni quotidiani delle persone affette da disagio mentale”.

2)ASS:TUTTI IN PALLA: “ANORMALE E’ SOLO L’INDIFFERENZA”

3) SPORTIVA...MENTE - TORNEO INTERNAZIONALE.

4) Un Pallone con scritta “SPORTIVAMENTE”, che sarà posizionato al centro del campo, dove le Autorità tireranno un calcio all’indifferenza. I giocatori del Foggia Calcio 1920 e il Cerignola Calcio 1912, indosseranno delle t-shirts bianche con la frase: “+ SALUTE MENTALE + SALUTE DELLE COMUNITA’ ”, pochi minuti prima del fischio d’inizio, dal loro ingresso in campo fino al centro campo.