"Le fate son tornate" al Mat nella Giornata delle Famiglie al Museo

Domenica 13 ottobre, alle ore 18.00, presso il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo si svolgerà la Giornata delle Famiglie al Museo, un divertente pomeriggio da trascorrere in museo con la propria famiglia. Come negli anni passati il MAT parteciperà anche all’edizione 2019 di F@Mu con l’evento “Le fate son tornate”.

Il progetto F@Mu, quest'anno alla sua settima edizione, nasce dall'esperienza del portale internet www.kidsarttourism.com, vetrina delle proposte legate alla didattica museale e alla conoscenza dei beni culturali che strutture museali o associazioni private propongono alle famiglie con bambini. F@Mu è diventato ormai l'evento culturale dedicato alle Famiglie con bambini più grande ed importante d'Italia.

“Le fate son tornate” sarà una nuova e interessante esperienza in cui tutti i piccoli partecipanti saranno immersi in uno scenario da favola in cui poter incontrare buffi personaggi dalle mitiche sembianze e strane presenze del passato allieteranno il percorso all’interno della struttura museale. Un pomeriggio all’insegna del divertimento che si propone essere un’avventura per i più piccoli e un arricchimento per gli adulti.

All’evento potranno partecipare bambini dai 5 agli 11 anni accompagnati da un parente (genitori, nonni, zii, ecc.). La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. È possibile prenotare telefonando al numero 0882.339611 (segreteria MAT) nei seguenti orari: lunedì-venerdì 8.30-13.30 / 17.30-20.30, sabato 18.00-21.00, domenica 10.30-13.30 / 18.00-21.00.

L’appuntamento con tutti coloro che riusciranno a prenotarsi è alle ore 18.00 di domenica 13 ottobre presso il MAT Museo dell’Alto Tavoliere, in piazza san Francesco n°48 a San Severo (FG).

Info :

MAT Museo dell’Alto Tavoliere

Piazza san Francesco, 48

San Severo (FG)

TEL. 0882.339611