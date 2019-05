Dal badminton alla scherma in carrozzina: piazza Duomo ospita la Giornata dello sport paralimpico

Il CIP Puglia, nel rispetto del principio dell'alternanza ed allo scopo di garantire una diffusione capillare del messaggio sportivo paralimpico, ha individuato Piazza Duomo di Cerignola come location per la Giornata dello Sport Paralimpico.

L’evento si terrà il 31 maggio a partire dalle ore 8.30 alle ore 13.00.



La manifestazione, organizzata in collaborazione con il comune di Cerignola e le entità riconosciute dal CIP, ha come obbiettivo la promozione della pratica sportiva tra le persone disabili, coinvolgendo gli studenti delle scuole di Cerignola e comuni limitrofi, associazioni di categoria, le società presenti sul territorio Provinciale e Regionale.



Saranno realizzate delle piazzole per promuovere le attività di: BADMINTON, CALCIO, BOCCIA PARALIMPICA, TENNIS TAVOLO, PESISTICA, PARACICLISMO, TAKEANDO, ATLETICA LEGGERA, TIRO CON L'ARCO, PARAROWING, SHOWDOWN, SCHERMA IN CARROZZINA e BASKET IN CARROZZINA, che successivamente all’esibizione dei nostri atleti, i tecnici saranno a disposizione per tutti coloro che vorranno provare le varie discipline.





Programma di massima:

ore 8.00 Arrivo delle federazioni, società, per montaggio attrezzature

ore 9.00 Arrivo delle scolaresche

ore 9.15 Cerimonia apertura, con saluto autorità e inizio attività

ore 13.00 Chiusura manifestazione