Dall’emergenza un’altra occasione per fare del bene: il Distretto 2120 vara la ‘Giornata dei Rotariani’

Terminata la fase di emergenza, Puglia e Basilicata si rimettono in moto con fiducia e speranza. Il dato positivo riguarda il piano sanitario: l’emergenza pandemica non ha causato i danni ingenti e irreparabili registrati purtroppo in altre regioni; il dato negativo, sul piano economico e sociale, è comune a tutto il resto d’Italia: nuove fasce di popolazione si sono aggiunte a quelle che già versavano in situazioni di estrema difficoltà prima della crisi e adesso combattono anch’esse con lo spettro della fame e della povertà.

Anche in questa delicata e importante fase di ripartenza, così come già accaduto durante la fase acuta dell’emergenza, il Rotary International rimane protagonista e risponde alle crescenti richieste di aiuto con interventi diffusi e capillari messi in campo dai Club. In Puglia e Basilicata i presidenti dei Club che danno vita al Distretto 2120 hanno proposto al Governatore Sergio Sernia l’idea di sostenere una giornata dedicata ad azioni di rilancio di una vita all’insegna della normalità. È nata così “La Giornata dei Rotariani”: il 13 giugno prossimo, in contemporanea, ogni Club metterà in atto un’azione di servizio nel proprio territorio di riferimento. Nel mirino, come accennato, ci sono le famiglie in difficoltà, ma anche scuole, ospedali e altri edifici pubblici. Nel dettaglio, il Rotary Club Foggia, sabato 13 giugno alle ore 17,00, consegnerà alla Caritas Diocesana presso la Parrocchia del S.S. Salvatore due bancali di derrate alimentari raccolte con una colletta effettuata nei giorni 22 e 23 maggio scorsi. Grazie all’intervento del Governatore Sergio Sernia, consegnerà, inoltre, 80 montature di occhiali da vista e da sole per adulti e bambini; alle ore 17.30/45 consegnerà 100 montature di occhiali da vista per adulti al Centro di II Accoglienza Padre Agostino Castrillo presso Parrocchia Gesù e Maria e alle ore 18,00 sarà all’Istituto Pie Operaie San Giuseppe in via Concetto Marchesi per consegnare una cinquantina di montature di occhiali da vista e da sole per bambini.