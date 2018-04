Gli alunni del Circolo didattico di Orta Nova celebrano i militari caduti nelle missioni di pace

Si è svolta ieri alla presenza di Autorità civili e militari, l'evento in ricordo dei Caduti italiani nelle missioni di pace all'estero, organizzato dall'Associazione Mario Frasca e il 2° Circolo didattico di Orta Nova. Momenti toccanti quelli dei bambini all'interno del cortile dell'edificio scolastico,

con le poesie e le canzoni che hanno omaggiato la memoria dei Caduti.

L'Associazione ha ringraziato la preside Giuliarosa Trimboli, insieme a lei tutto il personale docente per la splendida preparazione alla riuscita dell'evento. Toccanti le parole della sig.ra Angela Schiavone, madre del caduto Mario Frasca, militare caduto in missione ISAF-Afghanistan

nel ringraziare i bimbi, affermando i valori di pace e democrazia. Nell'occasione è stato intitolato alla memoria del militare ortese, il laboratorio ''Atelier Creativo'' voluto dal collegio dei docenti, come monito per le future generazioni.