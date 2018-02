A Foggia si celebra la prima giornata delle vittime civili delle guerre

“Promuovere l’educazione delle coscienze alla cultura della pace, della tolleranza e del rispetto tra i popoli, mediante iniziative tendenti all’esaltazione del suo valore quale primario bene dell’umanità”. E’ questa una delle principali finalità statutaria della Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), che la rendono estremamente attuale nel contesto nazionale dove la memoria di ciò che è stato, rischia di rimanere confinata nelle esteriorità delle celebrazioni; attuale, altresì, nel contesto internazionale dove sono in atto più di 60 conflitti, tra guerre dichiarate e non, con immense sofferenze per le popolazioni.

Il 1° febbraio di ogni anno, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra celebrerà la Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita dalla Legge 25 gennaio 2017 n. 9, ed entrata in vigore il 28 febbraio 2017.

Si tratta di una grande opportunità per la nostra Associazione, espressamente indicata nella Legge come soggetto centrale nell'organizzazione delle celebrazioni. Ma è anche una grande responsabilità, nei confronti delle vittime civili di guerra di ieri e di oggi, che saremo chiamati a onorare.

A Foggia, si celebrerà la Giornata Nazionale sabato 10 febbraio 2018, con la presenza di un gazebo dell’Associazione, che sarà ubicato nell’isola pedonale di C.so Vittorio Emanuele,

dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17:00 alle 20:00.

Nell’occasione saranno distribuiti gadget e materiale informativo, inoltre acquisiremo tanti soci, promotori di pace e solidarietà. Nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, alle ore 10:00, si terrà l’incontro per presentare le iniziative per le campagne di sensibilizzazione “Conoscere per riconoscere gli ordigni bellici inesplosi” e “Stop alle bombe sui civili”.

PROGRAMMA:

Saluti delle Autorità;

Dott. Michele Corcio (Presidente ANVCG Sezione Provinciale di Foggia): Presentazione della Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle guerre e dei conflitti nel mondo;

Dott. Giovanni Lafirenze (Esperto tecnico Dipartimento ANVCG ordigni bellici): Campagna di sensibilizzazione “Conoscere per riconoscere”;

Dott. Vincenzo Frasca (Segretario Associazione Onlus “Mario Frasca”): Ricordo dei Caduti di Pace della Capitanata

Ott. M. De Tullio: Presentazione di uno studio della Biblioteca Provinciale di Foggia sulle vittime civili dei bombardamenti anglo-americani.