Giornata Nazionale "F@Mu" a Foggia: visite guidate al Museo del Territorio e di Storia Naturale

Anche il Polo Biblio-Museale di Foggia partecipa alla settima Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo F@Mu, che si celebra in tutta Italia domenica 13 ottobre, con una serie di attività dedicate al tema di quest’anno, C’era una volta al Museo, attraverso l’arte dello storytelling, cioè del raccontare storie.

Organizzata, sin dalla prima edizione, nel 2013, dall’associazione Famiglie al Museo, l’iniziativa propone visite didattiche e giochi a tema per l’intero nucleo familiare.

Al Museo di Storia Naturale, in viale Giuseppe Di Vittorio 31, saranno organizzate visite guidate tematiche per le famiglie alle ore 10.30 e alle ore 11.30.

Previsto anche un laboratorio, dalle ore 11.30 alle ore 12.30, dal titolo Riccio in… famiglia, per bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria, per un massimo di 12 partecipanti per ciascun laboratorio.

Stessa formula prevista per il pomeriggio, con visite guidate tematiche, alle ore 17.00 e alle ore 19.30, con il laboratorio per i bambini, previsto dalle ore 18.30 alle ore 19.30, sempre con prenotazione obbligatoria.

L’attività di laboratorio è preceduta dalla visita guidata per una durata complessiva di due ore.

È possibile effettuare anche la sola visita guidata, sempre su prenotazione.

Molte le attività organizzate anche al Museo del Territorio, in via Arpi 155:

dalle ore 9.00 alle ore 12.30, visite libere al Museo, mentre le visite guidate sono previste alle ore 17.00 e alle ore 18.00.

Il laboratorio delle ore 18.00, dal titolo Una famiglia in medaglia, che segue la visita guidata, per bambini dai 6 ai 13 anni, è su prenotazione e si rivolge ad un massimo di 15 partecipanti.

Anche al Museo del Territorio l’attività di laboratorio sarà preceduta dalla visita guidata, per una durata complessiva di circa due ore, orientativamente dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

È possibile effettuare anche la sola visita guidata, sempre su prenotazione.

Info e prenotazioni:

Museo di Storia Naturale – Viale Giuseppe Di Vittorio 31 – Tel 0881.706460

Museo del Territorio – Via Arpi, 155 – Tel. 0881.706.464

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.famigliealmuseo.it e sui social con gli hashtag #famigliealmuseo #famu2019.

Il Polo Biblio-Museale di Foggia ricorda, infine, che è sempre possibile accedere ai due Musei per visite libere nei consueti orari di apertura ordinaria: dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30.