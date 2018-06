A Foggia un convegno sulla 'Giornata del malato oncologico'

In Italia ogni anno circa 270 mila persone sono colpite dal cancro. I progressi della Medicina hanno fatto sì che oltre il 50% dei malati riesce a guarire completamente, gran parte del rimanente 50% ottiene, comunque, una buona sopravvivenza con periodi relativamente prolungati di remissione della patologia. L’indirizzo attuale, più conveniente anche da un punto di vista olistico, prevede per molti pazienti l’indicazione di una assistenza domiciliare. La Giornata nazionale del malato oncologico è stata istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.01.2006, poi modificata con Direttiva del 5 marzo 2010 - G.U. 15 -4-10. E’ dedicata al malato, agli ex malati, ai sopravvissuti al cancro e a tutti coloro che hanno vissuto da vicino la malattia condividendone ansie, preoccupazioni, speranze.



Interverranno:

dott. Antonio BATTISTA, Direttore Sanitario Asl Foggia

prof. Matteo LANDRISCINA, Università di Foggia

dott. Maurizio di BISCEGLIE, Oncologia Ospedali Riuniti di Foggia

dott. Michele TOTARO,. Direttore Hospice Don Uva Foggia

Monsignor Vincenzo PELVI Arcivescovo Diocesi Foggia Bovino

sig.ra Giovanna VINCIGUERRA, Assistente Sociale Ados

sig.ra Maria RUTIGLIANO, Volontaria Gama Oncologico

modereranno gli interventi:

dott. Giuseppe BOVE, Direttore Radioterapia OO RR Foggia,

dott. Giovanni B. D’ERRICO, Presidente L’albero della Vita,

dott. Leonida IANNANTUONI, Dir. Scient. l’Albero della Vita,

dott. Marcello MENGA, MMG Ortanova (Foggia)

Intervento delle Associazioni Onlus

L’Albero della Vita (Roberto Iezzi), Gama Oncologico (Raffaella Francavilla), ADOS (Renato Lombardi), AGATA (Alessandra Ena), ANT( Gianluca Ronga), Fondazione Veronesi (Michele Gramegna), AIL (Celestino Ferrandina)