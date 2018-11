Al Mirage si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza alle donne presso il Mirage Village di Foggia si terrà l’evento "Lo sport mi ha reso una donna più forte", in programma domenica 25 novembre.

Chi commette violenza sulle donne, tende a isolare la vittima allontanandola dal nucleo familiare di origine e dalle amicizie che possono aiutarla a reagire, la rende debole psicologicamente, la fa sentire in colpa, la inganna con false promesse. Lo sport invece può essere un valido strumento per far sentire la donna più forte, fisicamente e psicologicamente favorendo il reinserimento in un contesto sociale che può essere protettivo, offrendo risorse inaspettate.

Vi aspettiamo, l'ingresso per le attività è gratuito per tutte le donne. È prevista una mattinata di sport e l'incontro con lo psicologo della Polizia di Stato dr. Giovanni Ippolito sul tema "Quello che le donne non dicono".

Un'occasione per incontrarsi confrontarsi e comprendere come aiutare le donne ad interrompere il ciclo della violenza, rompere la dipendenza dal carnefice e non farle sentire sole.

La giornata è stata realizzata dal Mirage Village con il patrocinio del SIULP Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia Foggia

Ore 10.30 spinning special class e attività in piscina

Ore 12.00 incontro con lo psicologo della Polizia di Stato

Per prenotazioni e informazioni per lo spinning 3473138847, per l'attività in piscina 3289379905

Mirage Village via Camporeale km1,200 Foggia