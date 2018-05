Giornata contro l'omotransfobia: il programma degli eventi a Foggia

In occasione del 17 maggio, Giornata internazionale contro L'Omotransfobia, L' arcigay Foggia "Le bigotte", organizza, con il patrocinio morale di CGIL Foggia ed in collaborazione con Amnesty Foggia, Agedo, radicali M.Teresa Di Lascia, ass. Panunzio-Eguaglianza, Legalità, Diritti, UDS, Link, Ucronia, Impegno donna, Famiglie arcobaleno, Rete genitori rainbow, Ambasciata di pace, Save the children, una serie di eventi aperti a tutta la cittadinanza per dire NO all' omofobia e ai conseguenti episodi criminali dettati dall' odio omotransfobico.

16 maggio: "differenziamoci", incontro con gli studenti dell' Einaudi.

17 maggio: "l'Omotransfobia ti ingabbia, liberati!", dalle 18 alle 20 in Corso V.Emanuele, banchetti informativi e flash mob organizzato dall'Arcigay foggia, con il patrocinio morale della Cgil e la partecipazione di tutte le associazioni aderenti

21 maggio: "Alle radici dell' odio" incontro formativo sull'Omotransfobia organizzato dall" Osservatorio contro Le discriminazioni di Capitanata, ore 17.30 presso Auditorium CGIL in via della Repubblica 68.