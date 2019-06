A Parcocittà si celebra la Giornata Nazionale Ail

Si terrà venerdì 21 giugno la 14esima edizione della Giornata Nazionale Ail, un momento di consapevolezza e approfondimento sulle tematiche legate alla ricerca scientifica e alla vita con la malattia.

La Giornata, posta sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, vuole condividere i progressi della Ricerca per essere sempre più vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Per celebrare tale ricorrenza Ail Foggia organizza, alle ore 21 presso Parcocittà, una serata di solidarietà con un concerto omaggio a Domenico Modugno e degustazione di prodotti tipici locali.

Ecco come, anche quest'anno, diventa un'occasione per ricordare che la cooperazione è il primo strumento di sostegno per tutti coloro che sono impegnati a migliorare la qualità della vita e le aspettative dei pazienti e delle loro famiglie.

