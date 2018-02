Giorgio Montanini a Foggia: al Teatro dei Limoni è di scena la stand-up comedy

Giorgio Montanini, il comedian più irriverente del panorama italiano, l'unico che ha portato la sua dissacrante comicità senza censure in tv, in scena per la prima volta al TdL con il suo nuovo spettacolo: 'Eloquio di un perdente'.

Nel monologo, Giorgio Montanini rispetta rigorosamente le caratteristiche della satira e le celebra una per una. Schernisce il potere moderno, mai così spietato ma allo stesso tempo quasi infantile, autolesionista-goffo-bulimico. Contemporaneamente, non si esime dall’assumersi le responsabilità individuali e non risparmia nulla al pubblico. Lo ammonisce e lo esorta a prendere coscienza che, per quanto paradossale, il potere, e quindi il destinatario delle invettive, siamo noi.

Montanini, con la sua stand-up comedy, spara sul buonismo degli italiani e lo distrugge. Una satira feroce, politicamente scorretta che caratterizza tutti gli spettacoli del comico più sagace e sferzante della nuova scena comica.

Giorgio Montanini è uno stand-up comedian, autore e attore.

É uno dei pochi rappresentanti della stand-up comedy in Italia. Nel 2008 entra a far parte del gruppo Satiriasi, il primo esperimento italiano di stand-up comedy. Nel 2013 è ospite fisso nel programma di Rai2 #Aggratis!. Nel 2014 è il protagonista assoluto di Nemico Pubblico su Rai3. Nello stesso anno, con tutto il gruppo di Satiriasi, riscuote grande successo di pubblico su Sky (Comedy Central) con Stand Up Comedy, un programma innovativo che ha portato la stand-up comedy in tv. Sempre nel 2014, su Rai3, cura la copertina satirica del talk show Ballarò, in sostituzione di Maurizio Crozza. Nel 2017 è tra i protagonisti della trasmissione Nemo Nessuno Escluso (Rai2).

"Eloquio di un perdente"

di e con Giorgio Montanini

spettacolo di stand-up comedy VM18

17/18 Febbraio 2018 - ore 21:00

Pochi posti ancora disponibili

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

RIDUZIONI per gli OVER 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto "White list").

Info e prenotazioni: 324.9948645 / 347.3414561 / info@teatrodeilimoni.it