Giorgio Ciccarelli a Foggia: allo Zapoj il live dell'ex chitarrista degli Afterhours

Chi non conosce gli Afterhours? L’artista protagonista di questo nuovo giovedì-live allo Zapoj Ristopub di Foggia ha fatto parte proprio della storica “alternative band” italiana, incidendo dischi e suonando dal vivo durante il loro periodo più entusiasmante. Era lui il chitarrista degli album I milanesi ammazzano il sabato e Padania, avendo collaborato con la band di Manuel Agnelli per circa quindici anni. Giovedì 28 novembre, alle ore 21.30, il chitarrista, cantante e compositore Giorgio Ciccarelli si esibisce nel locale di Via Grecia 36 (zona “Macchia Gialla), protagonista con il suo Dentro la testa tour: un live set in versione “one band show” tutto da seguire, spettacolare e intenso. Quella foggiana è una delle due uniche tappe pugliesi del tour: il giorno dopo, infatti, l’artista sarà a Trani. Il concerto che avrà luogo allo Zapoj segna l’inizio di un treno di concerti che si protrarrà per tutto il periodo natalizio (ingresso libero; info: 338.8499520).

Chitarrista, cantante, autore, compositore, Giorgio Ciccarelli ha pubblicato dischi e suonato con numerose e importanti band: oltre all’esperienza con gli Afterhours, ha fondato e fatto parte dei Sux! e dei Colour Moves. Ha dato alle stampe ben tredici album, oltre a dvd, video e singoli apprezzatissimi. Si è esibito in Europa, Stati Uniti, Canada, Cina. Quanto all’Italia, ha calcato i palcoscenici più importanti e variegati di sempre: dal Teatro Ariston di Sanremo al Leoncavallo di Milano, dal concerto del Primo Maggio a Roma al teatro Petruzzelli di Bari. Ha suonato con e per artisti del calibro di Greg Dulli, Mark Lanegan, Patti Smith e Mina. Ha scritto e arrangiato pezzi per tutte le band con cui ha pubblicato dischi, vincendo premi in varie categorie. È giunto ora al suo secondo disco da solista, dopo "Le cose cambiano", uscito a novembre 2015 per XXXV/Comicon Edizioni.