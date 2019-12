Soirée alla sala Fedora: le Mujeres Creando chiudono l'edizione invernale del Giordano in Jazz

Si terrà sabato 21 dicembre 2019, alle 19:00, nella Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia, il Soirée di chiusura dell’edizione Giordano in Jazz Winter Edition 2019, con le MUJERES CREANDO, vincitrici del premio web social 2018 a "Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty".

La band “Mujeres Creando”, composta da musiciste napoletane, sperimenta sonorità il cui fil-rouge è costituito dall’originale set strumentale utilizzato: violino, fisarmonica, chitarra cross-over, percussioni e loop station.

Il nome è mutuato da un collettivo femminista sudamericano e in italiano significa “Donne che creano”. Il riferimento, che è chiaramente alla creatività, al grande potenziale delle donne quando si uniscono per un obiettivo comune, insieme al carattere mediterraneo della lingua spagnola, sembra cogliere in pieno l’impronta artistica e concettuale del progetto.

Con voce, chitarra, fisarmonica e violino, il collettivo presenteràsia cover di canzoni care a ciascuna, sia brani inediti come Tangorà, Once more, L’idea, Ex Valzer, Le stelle sono rare. Il tutto inserito in uno spettacolo di straordinaria potenza narrativa.

Dal nouveau tango al gipsy jazz, alla contemporanea world music, fra le note delle Mujeres Creando si sente la dolcezza della morna di Cesaria Évora, ma anche la raffinatezza di Caetano Veloso o l’intensità di Susana Baca, fino ad arrivareall'eredità di Fabrizio De Andrè nel suo adagio"siamo tutti coinvolti"•

Tenendosi lontane da virtuosismi fine a sé stessi, ma piuttosto valorizzando al massimo le specificità di ognuna, le Mujeres sono riuscite a mettere a frutto al massimo l’esperienza accumulata sin dagli esordi sul palco, cristallizzando una cifra stilistica originale ed incredibilmente fascinosa.

Le Mujeres Creando sono: Assia Fiorillo – voce, Igea Montemurro – violino, Giordana Curati – fisarmonica, Anna Claudia Postiglione – chitarra, Marisa Cataldo - batteria e percussioni, Agnese Mari – basso.

Uno spettacolo da non perdere che chiude la stagione 2019 e già dà il benvenuto a quella 2020, in cui, il format ideato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, in collaborazione con Moody Jazz Cafè, continuerà a stupire per qualità della proposta artistica e coinvolgimento del pubblico.

L’ingresso libero fino a esaurimento posti