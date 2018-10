Giordano in Jazz Winter Edition: primo appuntamento con i Forq

Giordano in Jazz torna per l’edizione winter 2018, nella stupenda cornice del Teatro Umberto Giordano e non solo. Si parte con un’anteprima il 23 ottobre con una delle band più innovative e amate della e dalla nuova generazione, i FORQ, quartetto statunitense formato da grandi improvvisatori e collaboratori di star internazionali che si sono uniti in questo progetto per produrre una musica fresca e travolgente che mescola vari generi musicali. La data di Foggia sarà una delle sole due date italiane. (Ingresso libero fino a esaurimento posti)