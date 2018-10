I grandi del jazz a Foggia: dall'ambasciatore italiano nel mondo Bollani al gran concerto di Natale in piazza

I Forq il 23 ottobre a Foggia

Si parte con un’anteprima il 23 ottobre con una delle band più innovative e amate della e dalla nuova generazione, i Forq, quartetto statunitense formato da grandi improvvisatori e collaboratori di star internazionali che si sono uniti in questo progetto per produrre una musica fresca e travolgente che mescola vari generi musicali. La data di Foggia sarà una delle sole due date italiane. (Ingresso libero fino a esaurimento posti).

Stefano Bollani il 13 novembre a Foggia

La seconda data, il 13 novembre, vedrà, sul palco del Teatro Umberto Giordano, ore 21:00, Stefano Bollani, il grande pianista e ambasciatore del jazz italiano nel mondo, con il suo nuovo progetto “Que Bom” (presentato anche all’Edizione 2018 di Umbria Jazz). Accanto a lui grandi rappresentanti della musica brasiliana come Jorge Helder al contrabbasso, Jurim Moreira alla batteria e Armando Marçal alle percussioni. Artisti molto amati da Bollani che già avevano preso parte al progetto di Carioca e che qui sono in compagnia di un altro percussionista, il giovane e talentuosissimo Thiago da Serrinha.

Alex Han il 23 novembre a Foggia

Si continua il 23 novembre con Alex Han (unica data italiana), il portentoso sassofonista statunitense, punta di diamante della band di Marcus Miller, riconosciuto come uno dei musicisti più promettenti della sua generazione. Si identifica come qualcosa di più di un semplice musicista jazz - Pur facendo un cenno alla tradizione del jazz, la sua musica è profondamente ispirata a molti generi con l'obiettivo di portare la musica strumentale contemporanea a un pubblico più ampio.

I Level 42 il 28 novembre a Foggia

Il 28 novembre, ancora un’altra grande esclusiva nazionale per il Giordano in Jazz, sarà infatti la volta di una delle band internazionali più raffinate e amate: i Level 42. Capitanata da Mark King, la straordinaria formazione pop/ jazz britannica sarà a Foggia - nella sua unica data italiana - per presentare, sul palco del Teatro Giordano, il suo ultimo lavoro “Eternity”, oltre ai grandi classici come “Lessons in love”, “Running in the family” e “Something about you”, canzoni che hanno ispirato un’intera generazione di musicisti per l’innovativo groove e per le splendide melodie.

I matinée del Giordano in Jazz

Non mancheranno i caratteristici e apprezzati MATINÉE del Giordano in Jazz, nelle domeniche del 25 novembre, 2 e 9 dicembre. Nella collaudata formula in tre tempi: conversazione, concerto e degustazione, ospiti illustri del panorama jazz italiano e internazionale daranno ancora più lustro alla splendida cornice della Sala Fedora del Teatro Giordano.

Il 18 dicembre Peter Cincotti a Foggia

Il 18 dicembre, sarà la celebre star Peter Cincotti il protagonista del suggestivo concerto nella Cattedrale di Foggia. Il pianista e crooner italo/americano oltre a presentare il suo ultimo straordinario lavoro “Long Way From Home”, regalerà al pubblico presente i suoi più popolari successi come “Sway”, e alcuni brani della tradizione natalizia, in raffinati arrangiamenti per piano e voce.

Il 25 dicembre Laura Wilson & Nù Movement a Foggia

Giordano in Jazz Winter Edition 2018 si chiuderà, come ogni edizione, il 25 dicembre, con il classico appuntamento natalizio di Piazza Cesare Battisti, sulle note gospel e r ‘n’ b di Laura Wilson & Nù Movement che con i loro toni robusti, ritmi travolgenti e atmosfere sonore più marcatamente soul made in Usa, completeranno un festival che promette sempre di stupire e di continuare nella ricerca di suoni e atmosfere nuove e coinvolgenti.

l concerti sono organizzati dal Comune di Foggia in collaborazione con il Moody Jazz Cafè. La prevendita dei biglietti di Stefano Bollani, Alex Han e Level 42 è su https://www.vivaticket.it/