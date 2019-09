GionnyScandal a Foggia: incontro con i fan e firmacopie di 'Black Mood' alla Mondadori

“Un album significativo che segna un cambiamento sostanziale nelle sue produzioni, nelle sonorità e nei testi. Per la prima volta il rapper racconta del suo mal sottile "la depressione" senza filtri e false ipocrisie di sorta” comunicano dal suo ufficio stampa.

Per accedere al firmacopie foggiano è necessario acquistare la copia dell’album presso il Mondadori Bookstore di via Oberdan. Contestualmente all’acquisto sarà rilasciato il pass di accesso prioritario per l’evento