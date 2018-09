'Gihà e il Sole di Mezzanotte': alla Ubik il libro d'esordio di angelo Checchia e Francesco Nuzzi

Il libro di esordio degli autori Angelo Checchia e Francesco Nuzzi, “Gihà e il Sole di mezzanotte” di Claudio Grenzi Editore, sarà presentato per la prima volta sabato 29 settembre, alle ore 18:30, nei locali della libreria Ubik di Foggia, in piazza Umberto Giordano, 75.

“Gihà e il Sole di mezzanotte” è una storia illustrata per bambini e bambine dagli zero ai 99 anni, un viaggio scandito da un tempo indeterminato in uno spazio definito dai sentimenti che comincia con lo spegnersi di una stella e continua, al galoppo di un destriero a due gobbe, con la rincorsa a una bambina misteriosa, passando per alberi soffici, omini impazienti, un cantastorie a cui manca una nota ed altri bizzarri personaggi.

Un racconto che ci porta dentro e fuori in un movimento capace di riaccendere dubbi, fare domande e tentare risposte, tutto con lo sguardo al cielo e con la testa tra le stelle.

Alla presentazione moderata da Luigi Lioce, pedagogista che ha prestato la voce per i contenuti multimediali del volume, saranno presenti gli autori del libro e la dottoressa Maria Goduto, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Santa Chiara Pascoli-Altamura di Foggia.

Angelo Checchia e Francesco Nuzzi, rispettivamente 30 e 23 anni, entrambi laureati all'Accademia di Belle Arti di Foggia ed entrambi impegnati nella didattica, nella produzione artistica, di design e nella comunicazione, sono i fondatori del MoArt Creative Studio.