Gigi D'Alessio a Cerignola: concerto gratuito in piazza Duomo

Cerignola chiuderà i festeggiamenti in onore di Maria SS di Ripalta con il concerto di Gigi D'Alessio. Il cantautore napoletano sarà protagonista nel comune ofantino domenica 9 settembre con un concerto in piazza Duomo, dove ripercorrerà i successi della sua lunga carriera, da 'Non dirgli mai' a 'Tu che ne sai', da 'Quanti amori' a 'Non mollare mai'.