'Pagine d'autore' a San Marco in Lamis: Gianpaolo Limardi presenta 'Il sorriso di un arcobaleno'

Per la rassegna 'Pagine d'autore' (diretta da Carla Bonfitto) a San Marco in Lamis, il secondo appuntamento - in programma sabato 13 luglio - avrà come protagonista Gianpaolo Limardi, giornalista e scrittore, che presenterà il suo romanzo 'Il sorriso di un arcobaleno' (ed. Kimerik).

Converseranno con lui Carla Bonfitto e Antonio Bevilacqua (comunità pastorale SS. Annunziata, Santa Maria delle Grazie e Sant'Antonio Abate). Appuntamento alle ore 20 in Vico Palude.