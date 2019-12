Gianna Fratta premiata col 'Franco Cuomo International Award': "Per i suoi meriti artistici in tutto il mondo"

Oggi a Roma, a Palazzo Giustiniani, la foggiana Gianna Fratta sarà insignita del ‘Franco Cuomo International Award – Sezione Arte”.

Insieme alla scrittrice Dacia Mariani, alla vicedirettrice del Corriere della Sera Barbara Stefanelli, all’imprenditore Brunello Cucinelli, la giuria della VI edizione del Franco Cuomo International Award premierà il maestro d’orchestra “per i suoi meriti artistici in tutto il mondo”. La cerimonia alle 17.00 nella Sala Zuccari, nella sede del Senato della Repubblica Italiana. Un altro importante riconoscimento per Fratta, che è in partenza per un lungo tour di concerti in tutto il mondo.