Da Foggia a Los Angeles per Michael J. Fox: la 'De Lorean' su mina di matita di 'Ritorno al Futuro' al Petersen Automotive Museum

Gianluca Veggia, lo scultore foggiano di origini pannesi che incide opere su mine di matita o grafite - residente a Bari e domiciliato a Fiumicino - è l'unico artista italiano che a Los Angeles, dal 24 al 27 ottobre, parteciperà a 'We're going Back to the future' (vedi qui), l'evento che celebra la fortunata trilogia diretta da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Sull'attico del Petersen Automotive Museum, la sera del 24 ottobre sarà indetta un'asta di beneficenza per la fondazione di Michael J Fox indetta a cura dell'omonimo team. Ci saranno anche tre opere in scultura di mina di matita in edizione limitata e numerata realizzate dell'artista foggiano, raggiante ed entusiasta per il prestigioso riconoscimento: "Per me è un grande onore ed orgoglio partecipare ad una manifestazione del genere essendo unico italiano che espone all'estero in questo ambito e poter rappresentare la mia terra. Mi hanno contattato mesi fa e non avrei mai immaginato che una cosa del genere potesse essere possibile".