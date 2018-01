Gianluca Daluiso e Valeria Angione ospiti alla Cremeria Letteraria

Cremeria Letteraria riprende la sua programmazione nel nuovo anno con una serata dal tema attualissimo e con una forte connotazione social. Giovedì 25 gennaio alle 20,30 Gianluca Daluiso giornalista del Fatto Quotidiano, presenterà in Piazza Duomo,18, il libro “Cambiare il Paese per non dover cambiare paese”, e sarà affiancato dalla giovane attrice e blogger napoletana Valeria Angione che con le sue irresistibili gag sul mondo degli universitari è seguitissima dai giovanissimi sui social.

Un libro dedicato ai giovani, ma rivolto a tutti gli italiani. Troppi ragazzi oggi sono costretti a scappare all'estero per assicurarsi un futuro. L'Italia è frammentata e ha bisogno di ritrovare la propria identità per risolvere i problemi che la affliggono. In questo testo non si racconta solo cosa non funziona, ma per la prima volta i migliori esperti di ogni settore, con interviste inedite, offrono i loro punti di vista su come migliorare il nostro Paese. Punti di vista rivolti non solo al mondo politico, ma a tutti i cittadini. Perché anche la singola persona, nel suo piccolo, può contribuire in maniera determinante al cambiamento. È arrivato il momento in cui il coraggio deve essere più forte della paura e la speranza più forte della rassegnazione. Perché l'alter nativa alla "fuga" dipende soltanto da noi. Con interviste e contributi inediti di: Antonio Albanese, Gaetano Azzariti, Gian Carlo Caselli, Gianni Dragoni, Dario Fo, Milena Gabanelli, Massimo Gramellini, Nicola Gratteri, J-Ax, Maurizio Landini, Luca Mercalli, Pierluigi Pardo, Roberto Saviano, Cecilia Strada, Marco Travaglio, Roberto Vecchioni. Prefazione di Nadia Toffa.

I diritti d'autore andranno in beneficenza ad Emergency.

Gianluca Daluiso è nato nel 1992 e vive a Riccione. All’età di 16 anni ha iniziato a scrivere per quotidiani locali, per poi passare, dal 2013, a “ilfattoquotidiano.it” e successivamente a “Il Fatto Quotidiano”. Dopo una prima esperienza in una radio locale, dal 2014 è passato alla conduzione del programma “Mai stati meglio” su Rai Radio 2 insieme a Lia Celi. Questo è il suo primo libro.

Valeria Angione, ventiduenne di Casoria (NA), sta letteralmente monopolizzando il mondo del web. Una ragazza all’apparenza come le altre, da poco laureatasi in Economia e Commercio a Napoli, ha letteralmente conquistato il web. Ma ciò che ha conquistato il pubblico dei web spettatori sono state le sue doti di attrice comica che mette in video le ansie e le fobie di una studentessa alle prese con gli esami universitari. I suoi video davvero esilaranti e comici che trattano il mondo dell’Università hanno richiamato l’attenzione di Francesco Facchinetti che ha chiamato Valeria a far parte dello staff della trasmissione di Radio Kiss Kiss. Ma anche Max Giusti è stato conquistato dalla versatilità comica di Valeria, ed infatti le ha dato spazio nell’ambito del suo programma dedicato alla scoperta di nuovi talenti nel campo della comicità.

