‘Ghost e Righost’ apre la 18^ stagione Enarché al Teatro Regio di Capitanata

Il teatro ha bisogno di te o, per dirla come recitava un celebre invito made in USA, We want you – alla foggiana: Ui uont iu. In definitiva il teatro ha bisogno di tutti e tutti hanno bisogno del teatro: con questo spirito prenderà il via sabato 20 ottobre la 18a stagione teatrale della Compagnia Enarché presieduta da Carlo Bonfitto. Attori, autori, tecnici e amici tutti della compagnia che ha la sua base al Teatro Regio di Capitanata a Foggia, in via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) stanno metaforicamente scaldando i motori per una nuova avventura, la diciottesima appunto, nel segno dell’accoglienza a teatro.

Il primo appuntamento sul palcoscenico è fissato – per sabato 20 ottobre al Teatro Regio di Capitanata – con un successo della scorsa stagione,ovvero GHOST e RIGHOST, commedia firmata da Fabrizio Errico e interpretata da Mirna Colecchia, Giovanni Mancini, Michele Norillo, Fabrizio Errico, e Matteo Bonfitto, Maristella Mazza, Cinzia Citarelli. Le repliche sono previste domenica 21, sabato 27 e domenica 28/10.

18a Stagione Teatrale 2018/19

GHOST e RIGHOST

Commedia brillante in due atti

Regia di Fabrizio Errico

Con: Mirna Colecchia, Giovanni Mancini, Michele Norillo, Matteo Bonfitto, Fabrizio Errico, Maristella Mazza e Cinzia Citarelli

Scenografia: Maria Grazia de Rosa; audio e luci: Andrea Longone; costumi: Angela Infante

Sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018

In scena: 27 e 28/10/2018

Foggia, Teatro Regio di Capitanata – via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario)