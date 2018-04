Al Teatro Regio 'Ghost e riGhost', la brillante commedia di Fabrizio Errico

Sabato 28 aprile 2018 al Teatro Regio di Capitanata di Foggia (in via Guglielmi, 8a – Chiesa Madonna del Rosario) “riappare” in scena (è proprio il caso di dirlo visti il tema e il titolo della messinscena) a 15 anni dall’ultima rappresentazione lo spettacolo Ghost e riGhost, commedia brillante in due atti, rivisitata dal regista e interprete Fabrizio Errico. La commedia rientra nel cartellone della 17a stagione teatrale della Compagnia Enarché, presieduta da Carlo Bonfitto.

“Lo spirito che ho inteso conferire a questo lavoro – afferma lo stesso Fabrizio Errico – è stato quello del macabro dal quale, spesso, scaturiscono situazioni molto comiche in un’atmosfera del tutto surreale all’interno della quale si muovono e interagiscono personaggi a dir poco bizzarri.”

A dare manforte alla scelta registica saranno, innanzitutto, una scenografia “amorfa” solo all’apparenza, ma in realtà estremamente funzionale all’azione scenica (scenografia concepita e disegnata da Maria Grazia de Rosa) e uno studio sapiente e accurato di effetti sonori e luci che condurranno gli spettatori in una dimensione multisensoriale; ne risulterà un’aumentata fruizione degli spettatori allo spettacolo. A occuparsi delle luci di scena sarà Maria Cristina Uricchio. Il ruolo di assistente al palco verrà svolto da Andrea Longone; fotografo di scena Alessandro Forcelli.

La trama. Uno scrittore bohémien – il suo nome è Oscar Ritato e ne veste i panni Matteo Bonfitto - organizza una seduta spiritica per carpire tutti segreti sulla figura del medium Mago Ozac (interpretato da Giovanni Mancini), figura al centro del libro che sta scrivendo. Diversi i personaggi che prendono parte a questa “insolita” seduta: la moglie di Oscar, Ofelia (Maristella Mazza). Nel corso della seduta “compare” – evocata - un altro personaggio, ovvero Claretta, l’ex moglie dello scrittore, interpretata da Mirna Colecchia. Negli sviluppi della commedia fa la sua apparizione in un piccolo ruolo anche il regista dello spettacolo, Fabrizio Errico, nei panni del medico di famiglia. Naturalmente la messinscena prende una piega particolare, con tante gag al limite dell’assurdo e momenti comici e bizzarri, per concludersi con un finale a sorpresa che non sveliamo...

La commedia verrà replicata l’11, il 12-13-18-19 e 20 maggio 2018.

17a Stagione Teatrale 2017/18

Ghost e riGhost

Commedia in due atti

Regia: Fabrizio Errico

Con: Matteo Bonfitto, Maristella Mazza, Giovanni Mancini, Mirna Colecchia, Fabrizio Errico, Cinzia Citarelli, Michele Norillo

Sabato 28 e domenica 29 aprile 2018

Foggia, Teatro Regio di Capitanata – via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario)

Porta: ore 20.30, sipario ore 21.00

In scena: 6-11-12-13-18-19 e 20/5/2018