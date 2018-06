Festa patronale a San Giovanni Rotondo: in piazza Europa il concerto di Gerardina Trovato

San Giovanni Rotondo si prepara a celebrare il suo santo patrono, San Giovanni Battista, e lo fa con una tre giorni di eventi, che partirà sabato 23 giugno.

Evento clou, il concerto di domenica 24 giugno, quando sul palco allestito in piazza Europa, salirà Gerardina Trovato. L'artista catanese riproporrà i suoi più grandi successi tra cui 'Ma non ho più la mia città', (brano che le valse il secondo posto a Sanremo 1993 nelle nuove proposte), 'Non è un film', 'Vivere' (brano scritto per Andrea Bocelli).