Gelaterie gastronomiche, sul Gargano una delle eccellenze italiane: il gelato al lampascione segnalato da Gambero Rosso

I suoi gelati sono tra le prelibatezze che Peschici può vantare. Lo sa bene il Gambero Rosso, che pochi mesi fa ha premiato la gelateria di Michel Draicchio inserendola per il secondo anno di fila nella guida che esalta le eccellenze enogastronomiche dello stivale.

Ma la gelateria Michel non è solo nota per i gusti tradizionali, ma soprattutto per la creatività e le novità che Draicchio cerca quotidianamente di portare nel sottozero. Come il gelato gastronomico: quello al lampascione, con mosto cotto di carruba e uvetta marinata è diventato ormai un must. Tanto che nel numero di giugno del Gambero Rosso, in un articolo dedicato alle gelaterie, tra quelle che realizzano il gelato gastronomico, viene citata proprio la Michel di Peschici: "Gambero Rosso ci ha segnalato tra le pochissime gelateria in Italia e la sola in tutta la Puglia con il nostro gelato al lampascione. Parlare del nostro territorio attraverso un piccolo gelato è sinonimo di grande orgoglio", racconta a FoggiaToday Michel Draicchio, che tra le tante invenzioni, propone anche un gelato al caciocavallo podolico, burrata di Andria IGP, e un tiramisu agli agrumi del Gargano.

"Lo realizziamo con lampascione nostrano che lavoriamo e puliamo. Dopo di che lo mettiamo in acqua, che viene cambiata ripetutamente per smorzare il classico sapore amarognolo dato dal tubero. Anche nel cucinarlo utilizziamo la stessa tecnica, per poi condirlo con olio Evo di nostra produzione e aceto.

In cucina consigliamo di mangiarlo con un contorno di patate lesse, un filo di olio evo, sale affumicato. In gelateria, invece, lo abbineremmo con il gelato all'olio d'oliva affumicato al rosmarino di costa, salsa di mandorle bio az Ritrovato di San Giovanni Rotondo e un crumble di cioccolato Criollo e olive oliarola". Non c'è che ascoltare il consiglio.