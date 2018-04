Esce 'Gatto', la canzone in dialetto foggiano di Donatello Ciullo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Uscirà il 6 aprile 2018 il nuovo singolo del foggiano residente a Torino, Ciullo Donatello in arte Dona, una brano dal sapore folk/blues con inframezzo rap e sound internazionale. Prodotto dalla prestigiosa casa discografica SanLucaSound di Bologna il brano mischia il dialetto foggiano a quello napoletano, con passaggi in inglese; insomma un miscuglio di suoni e lingue. "Gatto"godrà pure di una sostanziosa programmazione radiofonica che partirà dal 16 aprile, mentre il brano potrà già essere acquistato da venerdì 6 aprile in tutti gli store digitali.