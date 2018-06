Il mito di Garrincha rivive alla Rio Bo

La libreria per ragazzi Rio Bo, in via Matteotti 74 Foggia, organizza il 18 giugno alle ore 21.00 un imperdibile e atipico incontro con il mondo del calcio, con la preziosa collaborazione dell'attore Umberto J. Contini.

Il pubblico potrà partecipare attivamente all'ultima conferenza stampa di un mito della storia del calcio, Manoel Francisco dos Santos, meglio noto come Garrincha, mitico calciatore del Brasile degli anni '50 e '60. Un campione unico, “la gioia del popolo”, il bimbo dalle gambe storte divenuto leggenda del calcio, ma dalla vita complicata e difficile e recentemente protagonista di un libro del noto scrittore di letteratura per ragazzi Antonio Ferrara.

E' tempo di mondiali, si parlerà tanto di calcio: è forse giusto mostrare ai nostri ragazzi l'altro lato, quello umano, di questo affascinante, ma solo apparentemente spensierato, mondo.

Lo spettacolo è consigliato a ragazzi dai 9 anni in su e a chiunque voglia parteciparvi. Il costo è di 8 euro, e dà diritto di partecipazione ai ragazzi accompagnati da un genitore, considerato che l'obiettivo degli organizzatori è che diventi un momento di condivisione tra padre e figlio.