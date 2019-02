GarganoNaTour: tappa speciale nel Parco Naturale del Bosco Incoronata

Nuovo appuntamento di GarganoNaTour. Domenica 10 febbraio appuntamento speciale nel Parco Naturale del Bosco Incoronata. Escursione con naturalista Maurizio Marrese più lezione pratica di fotografia più visita in cantina

Giuseppe e Domenico, un fotografo professionista e una guida turistica, vi accompagneranno nell'esplorazione del territorio, trasmettendovi nozioni e trucchi della fotografia. Ritroverete il contatto con la natura perso a causa della frenetica vita di tutti i giorni e darete spazio alle vostre sensazioni di percezione del paesaggio circostante. L’iniziativa si rivolge agli sportivi, agli appassionati di natura e/o storia, ai fotografi amatoriali e ai curiosi che vogliono conoscere meglio il territorio pugliese.



DOVE ANDREMO?

Per il primo appuntamento del 2019 saremo nel pieno Tavoliere delle Puglie, esplorando l'ultimo lembo di un'antica Foresta che un tempo ricopriva la seconda pianura più grande d'Italia.

Situato a circa 12 chilometri da Foggia, Bosco Incoronata è uno dei pochi "boschi planiziali" che restano in Italia.

L'area protetta, di circa 1000 ettari, custodisce un piccolo nucleo di vegetazione naturale, habitat per numerose specie di uccelli, mammiferi, rettili e anfibi, anche grazie alla presenza importante del torrente Cervaro che qui offre scorci suggestivi e inaspettati a chi ne vorrà catturare la bellezza.

Un luogo frequentato dall'uomo sin dal Neolitico e ancora fortemente simbolico per la spiritualità grazie alla presenza del Santuario della Madonna dell'Incoronata, da secoli meta di pellegrinaggi dalle regioni circostanti.

Durante il cammino, guidati dal nostro fotografo professionista, ci lasceremo ispirare dal paesaggio per dedicarci a diverse sessioni fotografiche, alternando spiegazioni teoriche a dimostrazioni pratiche. Con noi ci sarà il naturalista dott. Maurizio Marrese, profondo conoscitore del Bosco e progettista del LIFE che ha puntato al ripristino dell'habitat alle sue condizioni di naturalità.

A fine escursione visiteremo una cantina vitivinicola ai margini dell'area protetta che, ci piace pensare, mette in bottiglia la bellezza di questo pezzo di Puglia.



PROGRAMMA DI DOMENICA 10 FEBBRAIO

09.00 - Start al trekking fotografico alla scoperta del Bosco, delle radure e del torrente Cervaro

13.00 - Visita a cantina vitivinicola con degustazione

15.00 - Ci salutiamo ;)

Gli orari sono approssimativi e possono subire variazioni.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Lunghezza 5 km circa.

Grado di difficoltà: T (turistico)



Sarà l'occasione di conoscere nuovi luoghi, di migliorare il tuo approccio alla fotografia di paesaggio e, soprattutto, di ritrovare il contatto con la natura.



La quota di iscrizione è di 20 euro>>> https://goo.gl/forms/JrmOHfdyVxyVpUpQ2



Per informazioni rivolgiti ai numeri 3931753151/3290260179 , scrivendo su info@garganonatour.it o sulla pagina www.facebook.com/GarganoNatour.