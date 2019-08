Gargano Summer Festival : alla Baia dei trabucchi la frizzantissima vigilia di Ferragosto a suon di musica

Frizzante vigilia di Ferragosto. Sul Gargano arriva il "Gargano Summer Festival". Mercoledì 14 Agosto, a Peschici - Baia dei Trabucchi: Località San Nicola - Valle Scinni - Spiaggia di Procinisco. Dj Danilo Rossetti, Denis Ricciardi, Pedro Ricio, Gianni Viola, Antonio Koco, Simone Popolo, Ciro Fabiano, Remo Amatore. Voice: Antonio Di Pierro, Pascal. Master of Cermony: Jansó

Omaggio donna entro ore 01:00. Possibilità di prenotare tavolini prive 3476126299 - 3284054869. Bus navetta per chi non vuole usare la propria auto: 3204561572.