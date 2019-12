'Gargano Style', il pluripremiato Rocco Lamargese dà spettacolo con i suoi intagli vegetali (e porta a casa il 1° posto)

Ancora un successo per Rocco Lamargese. Dopo aver fatto incetta di medaglie con le sue ‘sculture vegetali’ ai 'Campionati della Cucina Italiana' di Rimini, per tre anni consecutivi, il giovane peschiciano - food and beverage manager, maitre effettivo AMIRA, sommelier professionista AIS ed esperto di intaglio di vegetali con tecnica thailandese - ha partecipato alla terza edizione della manifestazione ‘Gargano Style’, portando a casa il 1° posto nella sua categoria.

Lamargese ha gareggiato nella sezione ‘Intaglio Thailandese’, suddivisa in due categorie: opere pronte (‘Eleganza Orientale’) e live (‘L’anno nuovo’); per quest’ultima, si è esibito davanti a giuria e spettatori, realizzando 3 differenti sculture vegetali in 4 ore di tempo. Al termine delle gare, la giuria di esperti - presieduta dal campione Michele Sardano - ha stilato la classifica che ha visto il giovane peschiciano aggiudicarsi il 1° posto.

“È stata una bellissima esperienza”, spiega Rocco Lamargese a FoggiaToday. “Ho avuto l'occasione di conoscere altri professionisti come me in quest'arte, ed è stato bello gareggiare con di loro e poi spuntarla alla fine. Ogni esperienza aiuta a migliorare e ad affinare la tecnica. La soddisfazione più grande? Che tra i diversi partecipanti, giunti da tutt’Italia, il 1° posto è rimasto qui, sul Gargano”.

Lamargese, infatti, ha deciso di scommettere tutto sul suo Gargano e sulle peculiarità della sua terra. Nel giugno scorso, infatti, ha inaugurato il ‘DeVinum’, il wine bistrot di via Vico Cantinieri (per restare in tema), dal concept chiaro e definito: valorizzare il territorio, attraverso un’idea innovativa che premia i prodotti della tradizione culinaria e vinicola pugliese senza però tralasciare le altre eccellenze nazionali e internazionali.