"Gargano negli occhi”, la cronaca di un viaggio alla scoperta dei luoghi del nostro territorio

"Gargano negli occhi”: non la semplice presentazione di un libro ma un evento che racconta un viaggio che ci fa entrare in connessione con gli altri, emozionando attraverso parole, immagini, sapori o suoni…

Un racconto che parla di noi e aiuta chi ascolta e guarda a sentirsi parte della storia, a riconoscere la nostra splendida terra, “quell’isola flottante verde e viola in mezzo a una terra brada” come la definisce la scrittrice Lucia Tancredi.

Ecco cosa è “Gargano negli occhi” il book-live: la cronaca di un viaggio alla scoperta dei luoghi del nostro Gargano, che parte dal Casello Autostradale di San Severo.

Uno spettacolo culturale tratto dal romanzo della scrittrice Lucia Tancredi, con brani recitati dalla stressa autrice, cantati dall'artista di fama internazionale Gaia Petrone, accompagnati dal chitarrista Glauco Strina e il bassista Gianluigi Guadagno.



L'evento, previsto 20 settembre dalle ore 19,30 presso la Masseria Don Nunzio e Cavallo a San Nicandro, incantevole location garganica, è organizzato dalla APS La Strada dei Sapori nata nel 2015 con la finalità di valorizzare il territorio della Daunia, di scoprire e riscoprire le produzioni locali, il rituale delle stagioni, i profumi ed i colori, associando dunque saperi e sapori.

Gli ospiti all'arrivo saranno accolti con un apericena intriso di sapori, colori e odori dei cibi tipici dei luoghi descritti nel libro dalla scrittrice.



Il progetto nasce con la collaborazione dei presidenti e soci de l’INTERNATIONAL INNER WHEL CARF San Severo, INTERACT Club di San Severo, LIONS CLUB San Severo, ROTARACT Club di San Severo, ROTARY CLUB San Severo, ORO TRA LE MANI Sannicandro Garganico , CLUB Territorio di San Severo- TOURING CLUB ITALIANO, CLUB per l'UNESCO Città di San Severo.

Partner del progetto le aziende ACAPT, CANTINE LE GROTTE, ERBOLINEA,MAZZEO GIOCATTOLI, NONNO VITTORIO, PODERE SERRAGLIO, TRAVELWAYBY CAMPOBASSO. Con il Patrocinio dei COMUNI DI SAN SEVERO E SAN NICANDRO GARGANICO, GAL DAUNIA RURALE e GAL GARGANO.



“GARGANO NEGLI OCCHI”, è sicuramente l'occasione per rafforzare la rete tra le associazioni e condividere la promozione del nostro territorio ricco di risorse naturalistiche e umane.



Per motivi organizzativi la prenotazione è da effettuarsi tramite e-mail lastradadeisapori@libero.it, entro il 16 settembre alle ore 18,00. È previsto un rimborso spese. Per info e chiarimenti contatti: 0882374842.