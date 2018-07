Da Mattinata ad Apricena, ecco Gargano in Folk: nel Parco a suon di musica

Sarà l’irrefrenabile ritmo della tarantella garganica, sintesi perfetta di tipicità e qualità del patrimonio autoctono, a scandire il tempo dell’estate nel Parco Nazionale del Gargano. L’Ente di Monte Sant’Angelo lancia infatti ‘Gargano in Folk’, un calendario di concerti di gruppi musicali del territorio che si esibiranno in diversi comuni garganici a partire da domani 31 luglio fino ai primi di settembre. Si parte da Mattinata con i gruppi Sud Folk (special guest NO FANG) e con la composizione tutta al femminile delle Mulieres Garganiche che in Villa Comunale, a partire dalle 22.00, chiuderanno il Festival dei Colori.

A coinvolgere le piazze a suon di tamburello, nacchere e chitarra battente saranno anche i Tarantula Garganica, i Rione Junno, La Pacchianella, Le Indie di Quaggiù, Matteo Renzulli e il gruppo folkloristico I Frizzicaroli, composto da alunni dell’istituto comprensivo “Dante-Galiani” di San Giovanni Rotondo.

“Il Parco ha sempre investito nella promozione e valorizzazione della musica e delle tradizioni popolari del Gargano - ha dichiarato Claudio Costanzucci, vicepresidente del Parco Nazionale del Gargano - e quest’anno ancor di più visto che il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale. Abbiamo deciso di affiancare a realtà consolidate del territorio anche i più giovani che, grazie alla scuola, si sono avvicinati all’arte e alla canzone contadina, un vero e proprio testamento culturale e di storia”.

‘Gargano in Folk’ farà tappa anche nei Comuni di Apricena, Carpino, Cagnano Varano, Ischitella, Lesina, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Serracapriola e Vico del Gargano. Molti degli appuntamenti rientrano nel Piano di Comunicazione del SAC Gargano dell'Ente Parco che prevede, inoltre, escursioni, visite guidate e incontri tematici.

“Gargano in Folk - conclude Claudio Costanzucci- è soltanto uno degli appuntamenti estivi del Parco Nazionale del Gargano, che negli ultimi tempi cerca di essere il più possibile al fianco dei suoi diciotto Comuni. Tante, infatti, sono le iniziative culturali, sportive-compatibili, musicali e di educazione ambientale che l’Ente sostiene per questa stagione estiva e per tutto l’anno”.

Programma Gargano in Folk

31 luglio/Mattinata Sud Folk- Mulieres Garganiche

1 agosto/Vico del Gargano Rione Junno – Mulieres Garganiche

2 agosto/Peschici Sud Folk – I Frizzicaroli

3 agosto/San Marco in Lamis Rione Junno-I Frizzicaroli

6 agosto/ San Giovanni Rotondo Tarantula Garganica

8 agosto/ Rignano Garganico Tarantula Garganica

10 agosto/ Lido del Sole Rione Junno - Indie di Quaggiù

12 agosto Lesina Mulieres Garganiche Matteo Renzulli

12 agosto/ Carpino I Frizzicaroli

13 agosto/ Cagnano Varano Rione Junno – Indie di Quaggiù

16 agosto/Serracapriola La Pacchianella- Matteo Renzulli

22 agosto/ San Nicandro garganico Mulieres garganiche

23 agosto/ Ischitella Indie di Quaggiù

8 settembre/ Apricena La Pacchianella