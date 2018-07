A San Giovanni Rotondo ecco il Gargano FilmFest

Prenderà piede dall’1 al 3 agosto a San Giovanni Rotondo l’undicesima edizione del Gargano FilmFest, organizzato dall’associazione culturale Provo.Cult nella splendida cornice del Cortile Interno di Piazza De Mattias.

Un’edizione dinamica e infrasettimanale, piena di nuovi spunti e con un'impostazione sorprendente rispetto agli anni precedenti.

Non mancheranno gli ospiti (dai registi agli attori, dalle mostre alle sperimentazione in musica), e per la prima volta ci sarà anche una band che si preoccuperò di intrattenere durante le serate del festival.

Ci sarà la decima edizione del sempre attesissimo concorso di cortometraggi Provo.Corto e per il terzo anno consecutivo torna anche Provo.Clip, il contest dedicato ai videoclip musicali.

Il tutto nel decimo anniversario dell’associazione Provo.Cult, che dal lontano 2008 è impegnata nel non facile compito di portare cultura e vitalità in Capitanata.

Tema di questa undicesima edizione, la ripartenza intesa come occasione per confrontarsi e spingersi verso nuove visioni e possibilità.

Di seguito il programma completo e le info sugli ospiti. Buona estate e buon Gargano FilmFest!

PROGRAMMA

Mercoledì 1 Agosto

20:00 Aperitivo e Inaugurazioni Mostre di Umberto Bisceglia e NIcola di Leso con la presenza degli autori

21:00 Apertura festival e Proiezione Cortometraggi in concorso Provo.Corto 2018

A seguire:

- Proiezione film “La vita in comune” regia di Edoardo Winspeare con la presenza del produttore Alessandro Contessa

- “Mezzanotte di Cuoco” (degustazione e musica live )

DURANTE LA SERATA:

Musiche, sketch e intrattenimento con la Red Nose Band da Roma

Giovedì 2 agosto

20:00 Aperitivo in Mostra - Gustatevi la mostra con una Spritz e assaggi locali

21:00 Proiezione Cortometraggi in concorso Provo.Corto 2018

A seguire

- Proiezione film “Gatta Cenerentola” regia di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone con la presenza del doppiatore e musicista Marzouk Mejri

“Mezzanotte di Cuoco” (degustazione e musica live )

DURANTE LA SERATA:

Musiche, sketch e intrattenimento con la RED NOSE BAND da Roma

Venerdì 3 agosto

20:00 Aperitivo in Mostra - Gustatevi la mostra con una Spritz e assaggi locali

21:00 Proiezione “Provo.Cult 2008.2018” e concorso Provo.Clip con premiazione .

Proclamazione vincitori Provo.Corto

A Seguire

- “Anteprima Miniera Fest” con proiezione “La Giornata” regia di Pippo Mezzapesa con presenza del regista e della protagonista Arianna Gambaccini

- Synths and Words live performance di gimonti feat. Campidilimoni

10 anni di Provocazioni Culturali con Brindisi di Mezzanotte

Durante il festival mostra di Umberto Bisceglia e Nicola di Leso

Presentatrice Maria Antonia Di Maggio

Ingresso Libero a tutti gli eventi

Direzione Artistica e Organizzativa: Associazione Provo Cult Clab

Fotografi Nicola Ritrovato Alessandro Tricarico e Ylenia Massa

Graphic Design: Sandro Army

Drink Zone by Provo.Cult

Food Zone by Pesca-e friggi e Trepuntozero

INFO OSPITI

Red Nose Band

Trio di clown musicisti composto da Tronfio Pomposo, chitarrista strabordante soddisfazione e dalla stretta di mano ridondante, Fico Secco, batterista assai distratto capace di dimenticare le bacchette nella borsa di qualche ignaro passante, e dalla signorina Fraulein Grüne - valente clarinettista dal piglio vitale ed amante di tutto ciò che è color verde.

Il trio propone il proprio repertorio alternandolo a gag e momenti di improvvisazione con il pubblico, ritrovandosi a dover gestire i focosi momenti di passione della signorina Grüne, la follia di Fico Secco, che, dimentico di essere un batterista, si lancia in improbabili numeri da circo e la soddisafazione perenne di Tronfio, estremamente felice di trovare la propria banda a suonare da dentro un secchione dell'immondizia o in bilico sopra una panchina.

Alessandro Contessa

Nato a Francavilla Fontana (BR) nel 1973. E' stato per alcuni anni direttore commerciale della Pablo di Gianluca Arcopinto per la quale si è occupato di distribuzione (“Piovono Mucche”, “Italian Sud Est”, “Craj” ecc.) e di produzione (“Nichi”, di cui è anche autore del soggetto).

Marzouk Mejri

Cantautore e musicista polistrumentista tunisino. Nato a Tebourba, a circa 30 km dalla capitale Tunisi, in una famiglia di musicisti, da 18 anni vive in Italia, a Napoli, dove ha collaborato con numerosi illustri musicisti: Daniele Sepe, James Senese, Eduardo De Crescenzo, 99 Posse, Peppe Barra. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo disco da solista intitolato “Genina”.

Pippo Mezzapesa

Regista. Nasce nel 1980 a Bitonto, Bari (Italia) (ha 37 anni).

Tra i suoi film come regista e sceneggiatore, ricordiamo:

Il bene mio (2018), Pinuccio Lovero - Yes I Can (2012), Il paese delle spose infelici (2011), ZINANA' (2004), A levante... (2003).