Torna il Gargano Film Fest: 'No man is an island' il tema della dodicesima edizione

Associazione Culturale Provo Cult e il Presidio del libro di San Giovanni Rotondo con il patrocinio e il contributo del Comune di San Giovanni Rotondo, Apulia Film Commission, Regione Puglia presentano la dodicesima edizione del Gargano Filmfest, in programma dall’1 al 3 agosto a San Giovanni Rotondo, presso il Cortile Interno di Piazza De Mattias.

INFO GENERALI

L’associazione culturale Provo.Cult e il Presidio del libro di San Giovanni Rotondo, presentano la dodicesima edizione del Gargano Film Fest “No man is an island”. Il tema di questa dodicesima edizione prende in prestito il titolo della poesia di John Donne “No man is an island”, che ci ricorda che non siamo individui isolati, ma parte di un tutto che è il mondo che ci circonda. Un invito a superare individualismi ed egoismi, un invito a rimanere connessi con il mondo, a non restare indifferenti su quello che accade vicino e lontano da noi. Il tema è stato straordinariamente interpretato dalla splendida illustrazione della locandina firmata dall’artista Daria Kirpach, che esporrà le sue opere nei tre giorni del Festival. Un programma di altissima qualità quello di quest’anno che vede la presenza di autori, artisti, registi, musicisti di grande spessore. Dal regista Agostino Ferrente, che porterà al Gargano Film Fest il suo ultimo Selfie - film, uno dei film più apprezzati e osannati dalla critica in questo momento, alla giornalista di Internazionale Annalisa Camilli che ci presenterà il suo libro “La legge del mare”. Presenti al Festival anche i talenti della Warning Film, casa di produzione foggiana vincitrice del Leone d’oro di Venezia per l’imprenditoria. L’anima musicale del festival sarà quella di Peppino Leone, tamburellista nella band di Vinicio Capossela. Il live della serata conclusiva vedrà invece sul palco del GFF il musicista MAKAI, accompagnato dalla sua band, con una performance di musica e visual design davvero suggestiva. Al centro delle tre giornate il concorso internazionale di cortometraggi Provo.Corto 2019. Importanti novità di quest’anno: la presenza della book zone, dedicata ai libri, realizzata in collaborazione con la libreria Ubik Foggia e la partnership culinaria con Slow Food che presenterà delle degustazioni Aspettando Gargano Cheese. che si terrà a fine settembre. Durante i tre giorni dell’evento sarà possibile ammirare, oltre alle opere di Daria Kirpach, anche la mostra fotografica di Morcaldi Francesco e il video-racconto fotografico di Giovanni Fiorentino e Leonardo Battista, entrambi lavori dedicati alla nostra splendida terra. Un doveroso e sentito grazie al Comune di San Giovanni Rotondo per il sostegno e per aver permesso al Festival di tornare nella splendida cornice dei cortili dell’ex chiesa Santa Maria Maddalena. Un grazie a tutti i partner dell’evento che da sempre credono in questa manifestazione e la sostengono. La dodicesima edizione del Gargano Film Fest è dedicata all’amico e mentore Umberto Bisceglia, il cui pensiero continuerà a splendere vigoroso.

PROGRAMMA

Giovedì 1 Agosto

20:00 aperitivo e inaugurazione mostra Daria Kirpach "No man is an island"

21:00 apertura del festival e proiezione cortometraggi in concorso Provo.Corto 2019

A seguire:

- Presentazione casa di produzione Warning Film, vincitrice del Leone d'oro di Venezia per l'imprenditoria

- Peppe Leone in concerto (tamburellista di Vinicio Capossela)

- Degustazioni di mezzanotte con Aspettando Gargano Cheese durante la serata: book zone in collaborazione con Ubik Foggia e incursioni musicali di Peppe Leone

Venerdì 2 agosto

20:00 aperitivo in mostra

21:00 proiezione dei cortometraggi in concorso Provo.Corto 2019

A seguire:

- Proiezione del film Selfie con intervista al regista Agostino Ferrente

- Degustazioni di mezzanotte con Aspettando Gargano Cheese

durante la serata: book zone in collaborazione con Ubik Foggia e incursioni musicali di Peppe Leone

Sabato 3 agosto

20:00 aperitivo in mostra

21:00 presentazione del libro "La legge del mare" di Annalisa Camilli (giornalista di Internazionale)

A seguire:

- Premiazioni concorso Provo.Corto 2019

- Makai in concerto (elettronica, dreampop, post rock)

- Degustazioni di mezzanotte con Aspettando Gargano Cheese

- Brindisi finale

durante la serata: book zone in collaborazione con Ubik Foggia

DURANTE IL FESTIVAL

- esposizione di Daria Kirpach Illustration (cortile)

- installazione di Alessandro Tricarico (cortile)

- mostra fotografica di Franco Morcaldi (ex chiesa)

Ingresso Libero a tutti gli eventi