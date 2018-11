‘Gargano bell’e bùn’: a San Giovanni e Manfredonia parte il viaggio tra inediti saperi e sapori

Bello, buono e sorprendente, sempre, all’improvviso, ovunque. C’è un pezzo di Puglia, il Gargano, che lascia un segno indelebile in chi lo visita. Un viaggio sensoriale a 360° per 365 giorni l’anno, un’esperienza che riempie gli occhi di bellezza, la mente di sapere e la pancia di delizie. Il Gargano mostra la sua essenza ed il suo lato più intimo in autunno con la scoperta di imperdibili sapori autentici e preziosi saperi senza tempo.

"GARGANO BELL’E BÚN. VIENI A GUARDARE (E MANGIARE) IN PUGLIA" è un progetto di "Coworking Smart Lab", rientrante nel programma di attività di Pugliapromozione "InPuglia365 2018-2019", che coniuga la cultura della tradizione culinaria e dell’artigianato tipico, con l’organizzazione di percorsi urbani e laboratori esperienziali. Particolare attenzione è riservata agli antichi mestieri, espressione unica, profonda e ancestrale dell’identità dei luoghi coinvolti: Manfredonia (farrate, pettole, cartapesta e dolci tipici), Mattinata (olio e folklore), San Giovanni Rotondo (spiritualità di San Pio e tradizione lattiero-casearia) e Monte S. Angelo (pane e patrimoni Unesco). Sali a bordo con noi per scoprire la bellezza e la bontà del Gargano!

L'iniziativa vede la partnership di: Comune di Manfredonia, Comune di Monte Sant'Angelo, Comune di San Giovanni Rotondo, Agenzia del Turismo di Manfredonia, La Pelandra Tour, Associazione ilsipontino.net, Associazione Giovani artigiani e piccoli imprenditori di Manfredonia, Associazione Etnomusicantes di Mattinata.

Il primo weekend prenderà vita il 3 e 4 novembre e interesserà, in concomitanza di Ognissanti, i Comuni di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, vertendo, attraverso specifici servizi ed attività, sui temi della valorizzazione del patrimonio storico-culturale dei prodotti tipici locali, come la carne di mucca podolica,i formaggi, la farrata ed il vino novello.



PROGRAMMA

SAPORI TRADIZIONALI E MESTIERI ANTICHI - WEEKEND 3/4 NOVEMBRE

3/11 San Giovanni Rotondo

- Ore 14.45 Raduno partecipanti presso Porto Turistico "Marina del Gargano";

- ore 15.30 Visita al centro storico, chiesa di Sant'Onofrio Anacoreta;

La visita si snoderà tra le vie del centro di San Giovanni Rotondo, passando per la chiesa di Sant'Onofrio Anacoreta, la cui trama storica è strettamente legata alla terra, ai suoi frutti e alla tradizione.

- ore 17:00 Percorso conoscitivo alla scoperta della tradizione artigianale e culinaria garganica;

- ore 17:30 Laboratorio sensoriale di valorizzazione e conoscenza di ricette tipiche (a base di carne podolica, formaggi e verdure del Gargano) e degustazione presso il ristorante "Trepuntozero".

4/11 Manfredonia

- Ore 9.30 Raduno partecipanti presso Porto Turistico "Marina del Gargano".

- ore 10.00 Cantieri aperti e incontro con i Maestri d’ascia;

Cantieri aperti e incontro con i Maestri d'ascia, una tradizione centenaria che i maestri d’ascia Antonio e Michelangelo, quest’ultimo portano avanti con passione, conservando la tradizione e tramandando la memoria del passato, che affonda le radici nel lavoro dei loro antenati, ma allo stesso tempo si evolve e si adegua alle moderne tecnologie.

- ore 11.30 Visita guidata al centro storico di Manfredonia;

Percorso narrato tra i palazzi storici del centro e le storie dei loro antichi abitanti: Corso Manfredi, via Maddalena, via San Lorenzo Cattedrale, Chiesa di San Domenico.

- ore 13.00 Laboratorio sensoriale di valorizzazione e conoscenza di ricette tipiche (farrata e vino novello) presso "Casa della Farrata" e" Bottega del Vino".

La farrata è un rustico tipico di Manfredonia la cui ricetta risale ad antichissima tradizione contadina e le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Per tradizione veniva prodotta dai fornai nel periodo tra Carnevale e Pasqua e venduta all'alba per le strade della città, che risuonavano delle voci dei venditori. E' realizzata con un impasto a base di farina e semola con ripieno in ricotta, grano cotto e menta maggiorana.