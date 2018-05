‘Una schiacciata tutti insieme e il campetto viene bene’: al PalaPreziuso è di scena la solidarietà

‘Una schiacciata tutti insieme e il Campetto viene bene’, slogan significativo per indicare lo spirito di solidarietà e complicità che anima la competizione di Pallavolo che giovedì 31 dalle ore 15 alle 20 si svolgerà presso la Palestra Preziuso del Palazzetto dello Sport di Foggia, via G. Dorso, e che vedrà in campo quattro squadre formate da studenti liceali del club Interact Foggia Rotary “U. Giordano”, Istituto liceale Lanza, Istituto liceale Marconi e Istituto liceale Volta.

Il torneo, promosso dal club Interact Foggia, un gruppo di 30 ragazzi, di età compresa tra i 12 e 18 anni che, consapevoli dei valori e ideali rotariani finalizzati alla realizzazione di progetti in ambito umanitario, sociale e culturale, intendono realizzare sul Territorio service di promozione sociale e di solidarietà.

L’iniziativa, pienamente condivisa dagli studenti dei vari Istituti di appartenenza, dai docenti e dirigenti, gode del patrocinio del Comune di Foggia, ed è sponsorizzata anche da alcune società sportive e attività commerciali locali. Nobile la finalità che la sottende: raccogliere fondi per il ripristino di un campo di calcetto in qualche zona della Città di Foggia, per metterlo a disposizione di ragazzi meno fortunati della Comunità cittadina.