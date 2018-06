La dance di Gabry Ponte pronta rimbombare sui Monti Dauni

Gabry Ponte torna in Capitanata ma questa volta fa tappa sui Monti Dauni, precisamente a Sant'Agata di Puglia il 18 agosto prossimo. Sul palco dell Puglie, in piazzale Spinelle, esibizione gratuita del disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo italiano ex Eiffel 65. L'evento è organizzato dall'associazione 'Sant'Agata e20'