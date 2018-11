Gabriella Seccia presenta il suo 'Diario di una perfetta imperfetta'

"Diario di una Perfetta Imperfetta" è il libro di Gabriella Seccia residente a Cerignola, che sarà presentato Venerdì 23 Novembre 2018, alle ore 18,30 presso la Galleria CREO in Via Lustro 3 a Foggia. "Abbiamo scelto la presentazione di questo libro, per Ricordare la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne - è il primo commento di Antonio Bianco - Presidente dell'Associazione - il libro di Gabriella Seccia è un mix di violenza sulle donne ma anche di sofferenza dei figli e delle conseguenze, raccoglie più temi in un unico libro, temi molto attuali in questi tempi dove, la Violenza sulle Donne è ormai quotidiana".

Per Venerdì 23 Novembre, aprirá il pomeriggio l'Avv. Ilaria Mari Consigliera Comunale delegata alle Pari Opportunità e Presidentessa della stessa consulta, seguiranno i saluti del Presidente dell'Associazione. A dialogare con l'autrice Gabriella Seccia sarà la poetessa, Sig.ra Vittoria Di Candia. Concluderà, Angelo Pantaleo curatore della Galleria CREO APS. "A fare da cornice al pomeriggio - continua Bianco - sarà la degustazione di Vini dell' Azienda locale "Framuri Vini e Vincotto". Ringraziamo il Sindaco Franco Landella e la Consigliera Mari per aver supportato questa manifestazione" conclude Bianco.