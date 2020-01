Gabriele Esposito a Foggia: il ballerino di 'Amici' protagonista di uno stage di danza

Direttamente da "Amici", sabato 1 febbraio, arriva a Foggia Gabriele Esposito. Il celebre ballerino del talent show più seguito d'Italia sarà docente di due sessioni di stage (dalle ore 16 alle ore 19) di Danza Contemporary e Modern presso la Musical Art Academy di Paolo Citro (via Capozzi, 86).

Esposito, attualmente nel corpo di ballo del programma tv di Maria De Filippi, partecipò all'edizione 2015/2016 di "Amici" classificandosi al primo posto nella categoria Danza.

Nell'anno "accademico" in corso si tratta del decimo stage per la scuola di avviamento alle arti performative di Paolo Citro: da settembre, infatti, diversi weekend sono stati e saranno caratterizzati dalle lezioni intensive di personalità di comprovata esperienza artistica in ambito nazionale e internazionale nelle varie discipline (recitazione, canto, danza) contemplate dal programma di studio e formazione della Musical Art.

Sabato e domenica scorsa è stata la volta dell'attrice Graziella Salerno che ha tenuto con gli allievi due lezioni su "sensorialità ed emozioni"; domani il training di Gabriele Esposito; mentre a marzo e ad aprile la Musical Art Academy ospiterà rispettavamente i focus della cantante Lena Biolcati, pupilla dei Pooh, vincitrice negli anni '80 del Festival di Castrocaro e del Festival di Sanremo sezione Nuove Proposte, e del cantattore Graziano Galatone, premio nazionale "Sandro Massimini", interprete di fiction di successo e, dal 2002 fino ad oggi, del celebre musical Notre Dame de Paris, nonchè cantante del cast de "I Fatti Vostri".

Continua incessante dunque il lavoro della Musical Art Academy, che l'anno scorso ha raggiunto quota 160 iscritti, raddoppiando il corpo docenti e triplicando la stuttura scolastica con 7 sale studio. Fondata nel 2013, la Musical Art è specializzata nella formazione alle arti performative con particolare riferimento allo spettacolo dal vivo e alla performing art ed è dotata di corsi di studio per l'infanzia e per i bambini (iscrizioni aperte fino a fine febraio) e per ragazzi/adulti. La scuola foggiana di Paolo Citro offre, inoltre, esperienze e possibilità professionali lavorando a stretto contattato con la compagnia teatrale di musical Crew Slup e con la Cesvim Academy per il trucco scenico.

Per info e iscrizioni contattare telefonicamente 0881.1780554 oppure 328.9223022.