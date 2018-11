‘Fuoco e nostalgia’ a San Paolo di Civitate, la personale di Elvira Infanti

Si terrà dal 20 al 30 novembre, presso il Lab Cafè di San Paolo di Civitate, la mostra personale “Fuoco e Nostalgia”, una mostra promossa dallo staff del Lab Cafè, in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Omnibus a.p.s.

Il fuoco come sinonimo di energia, grinta, passione, e la costante presenza di un ricordo del passato: questi il leitmotiv dell'artista sanpaolese Elvira Infanti. Laureata all'Accademia delle Belle Arti di Foggia, sezione arti visive, ramo decorazione, ha già esposto alla fiera “Crea Moda” (Bologna, 2016), al “Memorial Giorgio Russo” (San Paolo di Civitate, 2017), entrando nell'organizzazione dello stesso per l'anno 2018. Ha inoltre esposto in team alla “Biennale di Salerno, sezione giovani” (Salerno, 2016).

L'artista descrive così la sua opera: “Di solito il fuoco viene associato a qualcosa di distruttivo, ma io lo analizzo in tutti i suoi aspetti, simbolici, rituali, culturali. Da due anni l'elemento del fuoco è protagonista delle mie opere e in ognuna si esplicita in una sfaccettatura: conoscenza, forza inventiva, autostima, festa”.

Anche la tecnica stilistica non è data al caso e coerente con l'analisi dell'elemento: pirografia associata alle luci per i quadri, carbone e cenere per le sculture. L'opera riassuntiva e maggiormente rappresentativa di questo studio si intitola “Etimologia del Fuoco”, una scultura composta da tre complessi, ognuno rappresentante un simbolo del fuoco: il triangolo, la fenice e la salamandra.

Artista emergente e sensibile alle tematiche di genere, ha ricevuto il premio “6 Donna” (Foggia 2016); in prossimità della ricorrenza contro la violenza sulle donne del 25 novembre, ha voluto omaggiare nell'esposizione anche l'universo femminile, con “Ritratto Etnico”, “Ego”, e la scultura “Stratification”, una stratificazione fantastica del volto di donna, in cui è rappresentata la vitalità della natura che crea, che è anche la natura stessa della donna: “allo stesso modo, come la natura, la donna crea le meraviglie di cui ha bisogno”.

L'esposizione composita, tra sculture e quadri, è accessibile ogni giorno negli orari di apertura del Lab Cafè, fino al 30 novembre. Con questa nuova mostra il Lab Cafè si conferma il principale spazio di esposizione nel paese dell'alto Tavoliere e il luogo privilegiato di incontro tra la cultura e la gente.

“La nostra mission è di stimolare vivacità e passione verso il mondo dell'arte, portandola nella quotidianità e rendendo così la pausa caffè un momento di relax per il corpo e per lo spirito”. Da oltre due anni il Lab offre ai clienti, insieme ad aperitivi a tema e drink selezionati, numerosissimi appuntamenti culturali, mostre, reading, concerti, degustazioni multisensoriali, con un occhio di riguardo alla promozione della cultura artistica ed enogastronomica tipica del territorio di San Paolo.

A questa intensa attività si aggiunge la collaborazione con la dinamica Associazione di Promozione Sociale Onibus a.p.s., accomunati dagli stessi obiettivi: la valorizzazione del territorio.