Di santi, paesi e falò: a Roseto Valfortore e Alberona i fuochi dedicati a Sant'Antonio Abate

I fuochi di Sant'Antonio "accendono" i Monti Dauni. Musica, piatti tipici e un intero paese illuminato dai falò: per quattro giorni Roseto Valfortore celebrerà Sant'Antonio Abate. Una festa che ogni anno attira centinaia di visitatori da tutta la provincia, dalla vicina Campania ed addirittura vede il ritorno di parecchi emigranti oltre oceano per questo evento.

Dal mattino, in ogni vicolo e piazza del borgo, saranno preparati i falò artistici che concorreranno all'assegnazione dei premi dedicati alla manifestazione. Attorno ai falò, e nello stand enogastronomico della Pro Loco con tavolini e posti a sedere, sarà possibile degustare le pietanze della tradizione rosetana, coratella e/o salsiccia sotto la brace, stecche di maiale alla brace, pancotto, siffritto di maiale e pane unto, fagioli e cotenna cucinati nei contenitori di terra cotta, denominati "pignat", vicino al fuoco, involtino di cotenna a sugo e tanto altro..... Alle ore 20, le opere in legno, ognuna ispirata a un tema che esprime un aspetto del patrimonio culturale di Roseto, cominceranno a prendere fuoco. In collaborazione con Daunia Press Tour, la 4 giorni dei fuochi prevedrà anche visite guidate all'interno dei borghi sia di Roseto Valfortore che di Alberona per carpirne la storia, usi, costumi e tradizioni che caratterizzano questi territori.



Questo l'intero programma:



17/01



09:30 Visita guidata al borgo antico di Roseto Valfortore e ai mulini ad acqua

15:30 Visita guidata al centro storico di Alberona

18:00 Partecipazione al Rito dei Fuochi di Sant'Antonio Abate, tour tra i falò artistici



18/01



09:30 Visita guidata al Bosco Vetruscelli e all'Osservatorio Faunistico del Lupo di Roseto Valfortore

15:30 Laboratorio gastronomico sensoriale sulla norcineria tipica di Roseto Valfortore

18:00 Laboratori sulla produzione di latticini



19/01



09:30 Visita alla Tartufaia e dimostrazione di ricerca ed escavazione del tartufo con i cani

10:30 Laboratorio gastronomico/sensoriale sul tartufo di Roseto Valfortore

11:00 Visita al centro di produzione miele e laboratorio gastronomico/sensoriale sul miele di Roseto Valfortore

16:00 Laboratorio gastronomico/sensoriale sulla produzione di pasta fresca

18:30 Visita all'antico Forno a Paglia e laboratorio sulla panificazione



20/01



09:30 Tour nei boschi rosetani alla ricerca della legna per l'allestimento dei falò

16:30 Tour guidato tra i falò artistici allestiti nei rioni storici di Roseto

18:00 Partecipazione al Rito dei Fuochi di Sant'Antonio Abate



Le attività di laboratorio sono riservate esclusivamente ai partecipanti del Press Tour